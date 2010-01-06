Ющенко: бютовцы первые пострадают, если утратят иммунитет
Конституцию нужно выносить на референдум
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что новую Конституцию нужно принимать на всеукраинском референдуме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с жителями города Дрогобыч Львовской области.
«Если парламент не выскажется по изменениям в Конституцию, необходимо новую Конституцию принимать на всеукраинском референдуме», - сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом он выразил сомнение, что парламент нынешнего созыва пойдет на такой шаг и в числе прочего отменит депутатскую неприкосновенность.
«Если мы на паперти будем сидеть и просить Партию регионов и БЮТ отменить депутатскую неприкосновенность, этого никогда не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.
«ТИМОШЕНКО хорошо понимает, что часть тех людей, которые называются «бютовцы», – это первые люди, которые пострадают, если утратят иммунитет, потому что им грозят уголовные преследования», - добавил Президент.
В то же время он пообещал, что доведет до конца начатое им дело, и новая Конституция будет принята.