Ющенко: бютовцы первые пострадают, если утратят иммунитет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что новую Конституцию нужно принимать на всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с жителями города Дрогобыч Львовской области.

«Если парламент не выскажется по изменениям в Конституцию, необходимо новую Конституцию принимать на всеукраинском референдуме», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил сомнение, что парламент нынешнего созыва пойдет на такой шаг и в числе прочего отменит депутатскую неприкосновенность.

«Если мы на паперти будем сидеть и просить Партию регионов и БЮТ отменить депутатскую неприкосновенность, этого никогда не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«ТИМОШЕНКО хорошо понимает, что часть тех людей, которые называются «бютовцы», – это первые люди, которые пострадают, если утратят иммунитет, потому что им грозят уголовные преследования», - добавил Президент.

В то же время он пообещал, что доведет до конца начатое им дело, и новая Конституция будет принята.