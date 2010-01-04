Ющенко: Тимошенко и Литвин руководят инертным большинством

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен уровнем финансирования президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пребывания в Тернопольской области.

По словам Президента, его тревожит то, что избирательный процесс недостаточно профинансирован, и это, по его мнению, несет большие угрозы для проведения выборов.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что по состоянию на декабрь выборы профинансированы на 1%, а бюджет на 2010 год так и не принят. При этом он заметил, что схема использования бюджета предыдущего года - 1/12 - в данном случае не действует, поскольку в бюджете 2009 года не были предусмотрены никакие расходы на выборы.

Также В.ЮЩЕНКО выразил удивление, почему сегодня решение о финансировании выборов проводится через правительственные решения, в то время как это относится к исключительной компетенции парламента.

Также глава государства выразил удивление и позицией бюджетного комитета ВР, который не инициировал проект государственного бюджета, или хотя бы изменения к бюджету для финансирования выборов.

«Мы имеем полную инертность большинства, которым руководят ТИМОШЕНКО и ЛИТВИН», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12.00 30 декабря Государственное казначейство Украины и его региональные подразделения из 191 млн. 791 тыс. 059 грн., необходимых для финансирования в 2009 году подготовки выборов Президента Украины, провели платежи лишь на сумму 58 млн. 192 тыс. 893 грн. Таким образом, выборы профинансированы только на 30,34%. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ. По его словам, не профинансированными остаются расходы ЦИК на общую сумму 39 млн. 363 тыс. 185 грн., в частности на предоплату полиграфическому комбинату "Украина" за изготовление избирательных бюллетеней в сумме 15 млн. 990 тыс. грн., расходы на изготовление другой документации, необходимого количества избирательных урн вместо непригодных для использования, оплату услуг средств массовой информации и тому подобное.

По имеющейся в ЦИК информации, из 225 окружных избирательных комиссий в полном объеме профинансированы зарегистрированные обязательства лишь 17.