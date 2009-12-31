Часть избиркомов встретят Новый год без зарплаты

По состоянию на 12.00, по предварительным данным, органами Государственного казначейства Украины профинансированы расходы на подготовку проведения выборов Президента Украины в 2009 году на сумму 140 млн. 481 тыс. 936 грн., что составляет 73% от ранее определенных потребностей.

Об этом идет речь в заявлении члена Центральной избирательной комиссии Михаила ОХЕНДОВСКОГО, переданном агентству УНИАН Отделом взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

В частности, заметил М.ОХЕНДОВСКИЙ, в полном объеме проведены платежи Центральной избирательной комиссии за изготовление избирательных бюллетеней, другой документации, изготовление избирательных урн вместо непригодных для использования, оплату услуг средств массовой информации и тому подобное.

На полиграфкомбинат "Украина" Центральная избирательная комиссия уже передала заказ на изготовление избирательных бюллетеней для 203 территориальных избирательных округов. Печатание бюллетеней для 75 округов завершено. После 9 января 2010 года начнется отгрузка избирательных бюллетеней для их последующей передачи окружным избирательным комиссиям.

Непрофинансированными остались расходы отдельных окружных избирательных комиссий на оплату труда членов участковых избирательных комиссий. Причиной этого в большинстве случаев является несвоевременное оформление соответствующих документов самими участковыми избирательными комиссиями, отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он также выразил надежду, что соответствующие должностные лица Госказначейства сделают все необходимые выводы, чтобы в 2010 году подготовка выборов больше не осложнялась несвоевременным финансированием отдельных мероприятий и не ставилась в зависимость от "особых распоряжений" каких-либо лиц.

Также, по словам М.ОХЕНДОВСКОГО, ЦИК надеется, что принятое еще 29 октября 2009 года постановление правительства в части финансового обеспечения выборов Президента Украины будет неуклонно выполняться как Министерством финансов, так и Госказначейством.