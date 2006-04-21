Тарасюк поедет в Москву отбиваться за Украину. Заседание министров иностранных дел СНГ

Сегодня министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ, который состоится в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время заседания планируется рассмотреть вопросы о реализации инициатив, выдвинутых Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на Казанском саммите Содружества 2005 года, которые направлены на повышение эффективности деятельности СНГ. Также предусматривается обсудить пакет актуальных вопросов многостороннего сотрудничества, в частности механизм функционирования зоны свободной торговли СНГ, создания транспортных коридоров для транспортировки энергоносителей, гарантии прав в области пенсионного обеспечения, активизацию сотрудничества в сфере реадмиссии и договорно-правового оформления государственных границ между странами.

Украинская сторона планирует внести на рассмотрение заседания предложение, касающееся признания Голодомора 1932-1933 гг. актом геноцида украинского народа.

Предусматривается, что во время пребывания в Москве глава внешнеполитического ведомства Украины проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел России, Азербайджана и Киргизстана.