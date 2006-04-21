В Секретариате Президента расскажут о предоставлении гражданства и помиловании

Сегодня в 12:00 в Секретариате Президента состоится брифинг советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики Маркияна ЛУБКИВСКОГО, руководителя Службы обеспечения деятельности комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Раисы ОЛЕНЦЕВИЧ и руководителя Службы обеспечения деятельности комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования Виктора МОЙСЕЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, тема брифинга – некоторые аспекты гуманитарной политики Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и обеспечения конституционной функции Президента в вопросе предоставления гражданства и помилования.