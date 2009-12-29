В ГлавКРУ назвали вероятную причину смерти Сивульского

Сегодня ночью умер председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Украины Николай СИВУЛЬСКИЙ. Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя ГлавКРУ Виктор СКИРТА.

На официальном сайте ГлавКРУ сообщается о том, что Н.СИВУЛЬСКИЙ умер сегодня ночью, 29 декабря, на 58-м году жизни. В официальном сообщении отмечается, что из жизни ушел "прекрасный и искренний человек, большой патриот, государственный деятель, который до последних дней служил украинскому народу и внес значительный вклад в построение нашего государства".

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Н.СИВУЛЬСКОГО Елена ТЕТЕРИНА, руководитель ГлавКРУ болел тяжелой формой воспаления легких.

Справка УНИАН. Н.СИВУЛЬСКИЙ родился 12 апреля 1952 г. в селе Золотники Теребовлянского района в Тернопольской обл. В 1973 году закончил Тернопольский финансово-экономический институт. Доктор экономических наук (1990), профессор. С 1992 года – первый заместитель председателя правления Национального банка Украины. Затем – первый заместитель министра финансов.

Был заместителем председателя Агентства международного сотрудничества и инвестиций, советником премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО по вопросам банковской деятельности (1996-1997 гг.).

В 1997-1998 годах – президент «Украинского газоресурсного консорциума». На парламентских выборах 1998 года получил депутатский мандат по списку партии «Громада» (№77).

С января 2000 по январь 2001 гг. возглавлял службу вице-премьера по вопросам ТЭК Юлии ТИМОШЕНКО.

С марта по сентябрь 2005 года руководил Главным контрольно-ревизионным управлением Украины. Ушел в отставку с роспуском первого правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

В 2006 и 2007 гг. становится народным депутатом Украины (V и VI созывов) по списку БЮТ. Член ВО "Батьківщина".

В декабре 2007 г. Кабмин Ю.ТИМОШЕНКО снова назначил Н.СИВУЛЬСКОГО руководителем ГлавКРУ.