Взаимодействуют ли команды Ющенко и Януковича (мнения экспертов)

Политические эксперты считают вероятной договоренность между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о сотрудничестве во время избирательной кампании и после президентских выборов.

Как сказал в комментарии сайта «Политическая мысль» политолог Алексей ГАРАНЬ, “договоренности между Партией регионов и Банковой существует. Конечно, есть синхронность действий Партии регионов и Банковой. Является ли она формализованной, или нет, неизвестно, но она есть».

По словам эксперта, “основная критика от ЮЩЕНКО направлена на ТИМОШЕНКО, и он сам в этом сознается, что она его главный оппонент”. По мнению А.ГАРАНЯ, “расчет заключается в том, что после выборов будет создана новая коалиция между «Нашей Украиной» и Партией регионов”.

Если говорить о возможности назначения ЮЩЕНКО премьером после выборов, - сказал политолог, - я уверен, что это утопия. Вряд ли существует такая договоренность, поэтому я и не уверен, что такой документ был подписан. Но я уверен, что обе стороны рассматривают возможность сотрудничества этих двух политических сил. Возможно, без группы Вячеслава КИРИЛЕНКО. Такой вариант рассматривается обеими сторонами. Неформальные «регионалы» в частных разговорах подтверждают такие планы, то есть они будут пытаться перетянуть на свою сторону «Нашу Украину» и Блок Литвина».

Как считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, есть определенная логика событий, которая указывает на то, что подписание соглашения между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ - правда. “ЮЩЕНКО постоянно критикует ТИМОШЕНКО и не критикует ЯНУКОВИЧА. Во-вторых, по логике ЯНУКОВИЧА, ему реально наиболее выгодно договариваться с лидерами, которые имеют влияние на 20-30 депутатов в парламенте. Поэтому в этом есть смысл, потому что договариваться с ЯЦЕНЮКОМ или ТИГИПКО об этом нельзя”, - подчеркнул он.

Также, добавил А.ГОЛОБУЦКИЙ, “не нужно забывать, что кроме ЮЩЕНКО этого хочет и его команда, которая имеет свои бизнес-интересы и хотела бы иметь продолжение своих дел после поражения ЮЩЕНКО. У них есть общий враг и есть общие интересы, поэтому это выглядит логично”.

Как подчеркнул директор Центра социальных исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ, “заключение тайных протоколов, соглашений больше присуще “оранжевой” команде. Во всяком случае, слухов о взаимных обязательствах было больше, чем достаточно”. Поэтому, по мнению эксперта, соглашение между “оранжевыми” и “синими”, больше информационная технология нежели правда.

А.ЕРМОЛАЕВ объяснил, что “во-первых, такой документ не имеет никакого смысла, поскольку это конкурирующие силы и такой документ скорее будет компрометировать. Вряд ли такое соглашение возможно, потому что с момента подписания они превращаются в компромат”. “Договариваться о схеме, которая может не только дискредитировать, но и привести к кризису, - абсурд. Это скорее тревожит ТИМОШЕНКО. Другое дело, что все это выглядит как хорошая технология, которая действует на подсознание. На нее можно наложить любую ситуацию. В частности, заявление ЮЩЕНКО о том, что Украина вскоре получит украинского премьера. Он просто начал философствовать о том, что нужен патриот, но это не имеет отношения к каким-то соглашениям”, - подчеркнул он.

Директор Центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает возможности взаимодействия между командами В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, “потому что есть общий конкурент и враг в лице ТИМОШЕНКО. Но к информации о заключенном соглашении я отношусь критически. Я не совсем верю в его подлинность. Просто документ такого содержания не может держать у себя апаратчик третьего уровня. В действительности это очень конфиденциальная информация, которую могут держать у себя лишь первые лица и их доверенные лица. У ЮЩЕНКО такие документы могут иметь лишь те лица, которые вели переговоры с «регионалами». Это УЛЬЯНЧЕНКО, БЕССМЕРТНЫЙ и другие”.

Кроме того, по мнению В.ФЕСЕНКО, “бессмысленно со стороны «регионалов» предлагать ЮЩЕНКО должность премьера, поскольку у него в действительности не будет влияния на свою фракцию в парламенте после выборов еще больше, чем сейчас. Поэтому у “регионалов” не будет возможности создать коалицию с участием “НУ-НС”.

Что касается заявлений Президента о том, что вскоре Украина будет иметь украинского премьера, то “ЮЩЕНКО много чего говорит. Но не всё нужно воспринимать. Он просто таким образом достаёт ТИМОШЕНКО и пиарит себя. Иллюзию, что он может стать премьер-министром, вселяют в него члены его команды. Я не исключаю, что переговоры об этом могут происходить между командами ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО, но я не верю в результативность такого варианта”, - добавил политолог.

В свою очередь, политический эксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что не может комментировать подлинность настоящего документа, это должны делать правоохранительные структуры. По его мнению, “там будет заинтересованность и со стороны Генпрокуратуры, и Министерства внутренних дел. Нужно проверить. Но очевидным и бросающимся в глаза всем является определенная синхронность действий штабов ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО. Они не критикуют друг друга, но одновременно и регулярно критикуют ТИМОШЕНКО. С этой точки зрения можно говорить о тесном сотрудничестве, но задокументировано ли оно - этого уж я не ведаю”.

“Виктор ЮЩЕНКО, кстати, сам объяснил, почему он не критикует ЯНУКОВИЧА, потому что он прежде всего хочет выйти с ЯНУКОВИЧЕМ во второй тур и там уже его критиковать. Но все понимают, что ему не удастся выйти во второй тур, поэтому его объяснение выглядит нелогичным”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО не верит в подписание такого соглашения, “но синхронность действий ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО очевидна. Формирование одного врага, одного оппонента сделало их союзниками. Фактически, наличие сильного оппонента в лице ТИМОШЕНКО сделало их в человеческом представлении януковичски-ющенковским союзом уже давно”.

При этом он назвал странной “позицию ЮЩЕНКО к ТИМОШЕНКО как к самому большому врагу. Она иррациональна и очень похожа по своей природе на ненависть Президента РФ к ЮЩЕНКО. Ну не может союзник по Майдану так вести себя по отношению к ТИМОШЕНКО! Я не верю в то, что твой союзник по Майдану может быть большим злом для тебя, чем тот, против кого ты стоял! Это абсурд. Но такова украинская политика - альянсы, мезальянсы. Она называется: «против кого будем сейчас дружить».

Как известно, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о подписании между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ соглашения, в соответствии с которым действующему главе государству обещана должность премьера. Соответствующий документ обнародовал бывший заместитель руководителя Главной службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию Секретариата Президента Ярослав КОЗАЧОК. Соглашение также обязует подписантов избегать взаимной критики и использовать все возможности для поддержки В.ЯНУКОВИЧА во втором туре.