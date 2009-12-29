Тимошенко сегодня собирается гулять по Львову

Сегодня во Львове с рабочей поездкой ожидают премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, Ю.ТИМОШЕНКО прибудет во Львов около 15.00. Она планирует посетить Львовский автобусный завод, а также принять участие в запуске круглосуточного водоснабжения Львова.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО пройдется по городу, посетит львовскую новогоднюю ярмарку и пообщается со СМИ, информирует пресс-служба ОГА.