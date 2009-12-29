Тимошенко нашла «оправдание» для Луценко

Кандидат на пост Президента, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает оправданным участие министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в агитационной кампании в ее пользу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала ICTV.

"Он (ЛУЦЕНКО) очень хорошо знает, как министр внутренних дел, сколько дел он раскрыл и сколько дел закрыла Генеральная прокуратура по поручению так называемого лидера оппозиции, именно того человека, который и управляет Генеральной прокуратурой де-факто, не де-юре", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства отметила, что Ю.ЛУЦЕНКО находится в отпуске. "Он знает, что это - последняя баррикада, за которой, если вернется к власти прошлое, то шансов у Украины строить честную жизнь просто не останется. Поэтому он ушел, как гражданин Украины, как политик, как лидер политической силы "Народная самооборона", положив заявление об отпуске, он отошел от работы", - объяснила премьер.