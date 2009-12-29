Тимошенко о железном порядке, коррупции, судьях, власти и Януковиче

Премьер-министр Украины и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что ее задача - установить в стране диктатуру закона.

Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV.

"Стране нужен железный порядок во власти, чтобы власть между собой не воевала. Первая задача - выстроить четкую систему власти, порядок. Но не порядок по понятиям. Это тоже есть такой порядок, когда можно, чтобы понятия подменяли законы", - приводит ее слова Украинская правда.

По ее словам, "порядок - это четкое соблюдение Конституции и законов".

"Я хочу сразу после президентских выборов вернуться к той возможности, чтобы, во-первых, за любое посягательство на государственную собственность, на любое покушение на коррупцию, на любые вещи, связанные с откровенными кражами, был высший срок наказания - пожизненное заключение ", - заявила Тимошенко.

"И чтобы можно было брать не после того, как из власти уйдут, а когда у власти", - добавила премьер.

"Моя задача после выборов президента сделать так, чтобы в стране появилась власть, и диктатура закона, и порядок закона", - считает она.

"Нам нужно сделать так, чтобы судей, хотя бы на первых инстанциях, выбирал народ", - подчеркнула Тимошенко.

Также премьер считает, что в стране должен появиться закон, который "вводит неотвратимую ответственность судьи за неправосудное, проданное, перепроданное, продажное, коррумпированное решение".

А сейчас премьер чувствует себя словно в оппозиции. "Все ветви власти, олицетворяющие те или иные направления деятельности, они все ушли на политические бои. Работать некому", - отметила она.

"Когда я говорю, что я себя чувствую в оппозиции, то я говорю о том, что после изменений в Конституцию я только могу наблюдать за тем, что делает исполнительная вертикаль", - подчеркнула Тимошенко.

Премьер заявила, что "губернаторы, главы райадминистраций, которые назначаются указом президента, даже на совещания не появляются".

Она отметила, что правительство "не опирается на корни исполнительной системы".

"Если мы возьмем моего самого, настоящего оппонента Януковича, так в большинстве областей они и есть власть", - сказала Тимошенко.

"Когда мы даем газ, людям дают тепло, а за это никто не платит из местных органов власти в тех регионах, где Партия регионов правит. Это мы власть, или оппозиция? Мы заложники", - заявила премьер.

По ее словам, "Янукович и в 2004 году был всей клановой системой определен, как их преемник". "Тогда они не смогли пропихнуть, ни через фальсификации, ни через свои каналы телевидения", - добавила Тимошенко.

"Моя задача, чтобы это лицо олигархии, которым является Янукович, не вернулось к власти на волне кризиса, на волне разочарования людей", - отметила премьер.