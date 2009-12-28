Ющенко поехал на Хортицу

11:17, 28 декабря 2009
Политика
1450

В рамках рабочего визита в Запорожскую область

 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в Запорожье В.ЮЩЕНКО посетит Хортицкий учебно-реабилитационный многопрофильный центр.

Также он встретится со студентами и преподавателями Запорожского национального университета.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter