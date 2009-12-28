Ющенко поехал на Хортицу
11:17, 28 декабря 2009Политика
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В рамках рабочего визита в Запорожскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в Запорожье В.ЮЩЕНКО посетит Хортицкий учебно-реабилитационный многопрофильный центр.
Также он встретится со студентами и преподавателями Запорожского национального университета.
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