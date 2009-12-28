Тимошенко обещает медикам доплату за стаж

Правительство с 1 января 2010 года вводит доплату за стаж работникам медицины. Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на встрече с трудовым коллективом Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

"С 1 января мы хотим предпринять те шаги, которые не делались 18 лет для системы здравоохранения. В частности, с нового года мы хотим ввести доплату за стаж за выслугу лет для работников системы здравоохранения", - заявила глава правительства.

По ее словам, такая надбавка существует для работников всех отраслей, кроме медиков.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что фонд зарплаты для работников медицинской отрасли будет увеличен приблизительно на 23%, но для тех медиков, кто имеет больший стаж, доплаты будут значительно существеннее.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что параллельно с предоставлением медицинских услуг за счет Государственного бюджета в Украине должна быть введена эффективная система медицинского страхования. По ее словам, правительство в соответствующем законопроекте предусмотрело снижение налогов для работодателей при условии оплаты ими медицинской страховки для своих работников и их несовершеннолетних детей. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такая система была введена на некоторых предприятиях Украины и она себя достаточно эффективно проявила.

Глава правительства также отметила, что необходимо предусмотреть возможность частичной оплаты медицинской страховки за счет государственных средств для малообеспеченных граждан.

Премьер-министра убеждена, что необходимо отменить комплексные закупки медикаментов: "Это ненормально, когда в центр закупают и передают медикаменты вниз, но никто особо не углубляется в то, какие медикаменты нужны, какой сертификации и так далее".