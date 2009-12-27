Тимошенко говорит, что после выборов отменит вето Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после своей победы на президентских выборах намерена возобновить действие постановления правительства о передаче локальных газовых сетей дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - компании «Нафтогазмережи», действие которого на днях приостановил Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, общаясь с жителями Канева Черкасской области.

«После февраля мы это вето отзовем и нормально наведем порядок с областными газопоставляющими компаниями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие решения Кабинета министров о передаче дочерней компании «Нафтогаза» имущества государственных газораспределительных сетей.

Кабинет министров 10 июня 2009 года издал постановление № 775 “О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей”. Данным постановлением Кабмин передал на баланс «Нафтогазмережам» имущество государственных газораспределительных сетей.