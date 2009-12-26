Порошенко уверяет, что владелец "Арианы" экипажу ничего не должен

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО опровергает сообщения в СМИ о якобы задолженности судовладельца балкера “Ариана” перед экипажем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, все необходимые выплаты включительно по декабрь были сделаны еще в прошлый понедельник, что было подтверждено и членами экипажа, и их семьями.

МИД Украины и Посольство Украины в Греции проводят необходимые меры по обеспечению социальных прав украинских моряков.

П.ПОРОШЕНКО опровергает сообщение некоторых средств массовой информации, что на моряков оказывается финансовое давление и что условием завершения ими выполнения условий контракта является расчеты за пребывание и за их работу.

Как заявил П.ПОРОШЕНКО, МИД Украины долен заниматься также приоритетным вопросом социальной защиты моряков.

Министр заверил в готовности предоставлять полную, прозрачную и объективную картину событий, происходящих с «Арианой».

Также, по словам П.ПОРОШЕНКО, на сегодняшний день в пиратском плену на разных кораблях остаются двое гражданин Украины. МИД проводит настойчивую работу для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить их освобождение.