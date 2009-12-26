Тимошенко не пришла на эфир, потому что Шустер обещал вызвать милицию?

Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО решила не приезжать вчера на программу «Шустер Live» на телеканале «Украина», поскольку лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал в случае ее приезда покинуть студию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, делясь впечатлениями от программы с жителями Канева Черкасской области.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ведущий программы Савик ШУСТЕР в случае ее приезда пообещал обратиться к правоохранительным органам.

«ЯНУКОВИЧ сделал заявление, что если она придет, то я уйду. А ШУСТЕР сказал, что если премьер придет, то он обратится к силовым структурам… Скажите, что это? Почему в любой другой стране мира, когда идут люди кандидатами в президенты, то приглашают на дебаты? Они садятся и перед народом задают друг другу вопросы и обсуждают реальную ситуацию», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако, по ее словам, в Украине сегодня такой вариант невозможен. «Я думаю, чего я тогда поеду, если человек развернется и уйдет? Что мне, снова там стоять и выслушивать обвинения не от тех, кто их произносит, а от их ставленников?» - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, она подчеркнула, что, посмотрев программу по телевизору, пришла к выводу, что В.ЯНУКОВИЧ зря согласился на прямой эфир, поскольку продемонстрировал «отсутствие мышления».

«Вчера, кто смотрел программу, я думаю, что увидели все, что нужно было увидеть. Там просто отсутствие вообще какого-либо мышления. Там просто мычание…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она вновь подчеркнула, что В.ЯНУКОВИЧ, по сути, не является лидером оппозиции, а выдвинут в президенты и поддерживается олигархами. «Тогда, в 2004 году, они выбрали слабого, никакого, без каких-либо мыслей в голове. Почему? Потому что им нужно было карманного иметь, им нужно было управлять страной, настоящей, мощной, интеллектуальной, но абсолютно не украинской олигархической группе. Это им нужно было иметь такого, чтобы ему сказать - и он пошел делать, или вообще отправить его на охоту, потому что единственное, чем он увлекается, так это охотой. А все остальное его мало интересует. Когда он был премьером – АЗАРОВ управлял полностью, а он отдыхал. И сегодня они его взяли, отряхнули, поставили, снова причесали, прилизали для этих биг-бордов, показали рекламу по телевидению, которую написали ему. Он лишь озвучил, улыбается, какие-то вещи там правильные говорит… Это страшно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, будет настоящей трагедией, если В.ЯНУКОВИЧ как Президент Украины станет в один ряд с Богданом Хмельницким, Тарасом Шевченко, Михаилом Грушевским и другими выдающимися историческими личностями Украины. «Эту фамилию я даже не могу в этом ряду произносить… Это настоящая трагедия для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.