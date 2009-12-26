В ПР говорят, что Герман всего лишь помогает Януковичу с украинским

Лидер ПР Виктор Янукович готовится к телеефирам сам, «как и любой нормальный человек, который сделал себя по жизни сам». Об этом в интервью «Главреду» рассказала Елена Бондаренко.

«Виктор Федорович формирует свое выступление самостоятельно, а помощников просит только о вспомогательных вещах. Например, подготовить статистику, демонстрационный материал, выдержки и ссылки на конкретные статьи в текущем законодательстве», - сказала она.

При этом, Бондаренко высказала предположение, что народный депутат Анна Герман «помогает ему ( Януковичу. – Ред.) по части украинского языка».

«Не знаю, почему Герман так «демонизируют». Человек работает с лидером достаточно давно. Возможно, она помогает ему по части украинского языка, но чтобы слово в слово доклады писать, как многие думают – этого нет», - пояснила Бондаренко.