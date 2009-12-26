Тимошенко пришла на благодарственный молебен за завершение 2009 года

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в благодарственном молебне по случаю завершения 2009 года.

В молебне также приняли участие члены правительства и представители духовенства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также возложила цветы к памятнику Крестителю Руси – равноапостольному князю Владимиру Великому.