Янукович всех заставит выкупить государственное жилье

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что заставит всех бывших высокопоставленных чиновников выкупить предоставленные государством дома по рыночной стоимости.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире программы «Шустер Live».

«Я вот о чем подумал. Таких домов, которые были выделены, как мне согласно указу, есть около сотни, а возможно и больше. В них живут разные бывшие премьер-министры, разные номенклатурные работники и так далее», - сказал он, отвечая на вопрос относительно своего имения на территории урочища Межигорье.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что непосредственно во время эфира у него возникла идея, которую он обещает обязательно реализовать. «В марте - можете записать - эти все дома все, кто там проживает, должны выкупить по рыночной стоимости», - сказал кандидат в президенты.

На предложение журналиста подарить свой дом в случае избрания Президентом семье лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, которая не имеет собственного дома и вынуждена арендовать жилье, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «У меня в доме есть женщина – моя жена. Я думаю – они являются несовместимыми».

В то же время лидер Партии регионов не исключил, что при необходимости готов подарить часть земель, которыми он законно владеет на правах частной собственности, церкви с целью возрождения монастыря на территории Межигорья.