Янукович объяснил, почему не пришел на дебаты с Тимошенко и Ющенко

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объяснил, почему не принял участие в прямом эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина» в прошлую пятницу, 18 декабря, куда приглашались он, Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в прямом эфире программы «Шустер Live».

«Во-первых, у нас демократия. Во-вторых, у меня была запланирована на пятницу поездка в регион, и моя служба мне просто даже об этом не сказала, потому что знала, что я поеду к избирателям, которым я обещал», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«В-третьих, - отметил он, обращаясь к С.ШУСТЕРУ, - у нас с вами есть прямые контакты, думаю, у Вас есть мой телефон, и Вы могли бы мне позвонить по телефону».

Также в начале эфира С.ШУСТЕР сообщил, что на территории студии находится «передовая группа Управления государственной охраны», которая должна обеспечить надлежащие условия безопасности в случае прибытия в студию премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которую на этот эфир не приглашали.

С.ШУСТЕР разъяснил, что поскольку в прошлый раз все эфирное время досталось Ю.ТИМОШЕНКО, телеканал "Украина", на котором выходит программа «Шустер Live», согласовал с независимой компанией С.ШУСТЕРА приход В.ЯНУКОВИЧА на полные 120 минут без оппонентов.