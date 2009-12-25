Секретариат Президента вступился за кандидата в президенты Ющенко

Секретариат Президента Украины опровергает заявление о подписании соглашения между главой государства Виктором ЮЩЕНКОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Главной службы информационной политики Секретариата Президента Украины.

“Сегодня мы стали свидетелями использования грязной технологии. Бывшим сотрудником Секретариата Президента Украины была распространена фальшивка, которая должна была бы довершить одну из чернушных операций против Президента Украины – о якобы существовании договоренностей между Президентом Украины и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - отмечается в комментарии.

Главная служба информполитики напоминает, что “басню о якобы существовании этих договоренностей непрестанно повторяет действующий премьер Юлия ТИМОШЕНКО и спикеры ее кампании”.

“Однако фальшивка – плохое подтверждение для басни. Сверстанный умельцами от черных технологий документ словно списан из “темников”, которые распространяют спикеры БЮТ. Он не имеет ничего общего ни с содержанием, ни со стилем тех документов, которые готовятся для Президента Украины”, - отметили в Секретариате Президента.

В комментарии напоминается, что Президент Украины неоднократно официально заявлял, что не заключал и не будет заключать никаких соглашений с кем-либо из участников гонок – и в частности с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Человек, который решил изменить место работы и оценил себя именно в заявленный на пресс-конференции способ, вызывает сочувствие. В конечном итоге, фамилия оказалась красноречивой”, - отметили в СП.

В свою очередь, Главная служба информполитики считает, что “авторы подобных трюков не могут не знать: использование грязных технологий неотвратимо ударит по ним самим. В условиях свободного выбора и свободы слова, к которым украинское общество за последние четыре года привыкло, граждане дадут надлежащую оценку попыткам оболгать оппонента и спасти свой рейтинг с помощью перекупки людей из команд оппонентов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании.

В Партии регионов опровергли это заявление.