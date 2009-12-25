В БЮТ не удивлены появлению пакта Януковича-Ющенко

Во фракции БЮТ не удивлены появлению договора между лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о сотрудничестве, поскольку синхронность в их действиях существует уже давно.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя заявление экс-руководителя департамента Секретариата Президента Ярослава КОЗАЧКА о существовании пакта ЯНУКОВИЧА-ЮЩЕНКО.

«Это не удивительно, что такой документ существует, поскольку уже давно было понятно, что существует определенный союз между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ», - сказал депутат.

В.ПИСАРЕНКО напомнил, что В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ уже и раньше подписывали так называемые меморандумы и универсалы, которые предусматривали сотрудничество между ними.

«С появлением этого документа стало четко понятно, что двое кандидатов в Президенты объединяют свои усилия для получения общего результата против Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал он.

Более того, по словам народного депутата, их общие действия уже наблюдает вся страна в информационной сфере против Юлии ТИМОШЕНКО, а также наблюдается синхронизация действий членов избирательных комиссий, которые представляют В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА.

«Но мы прекрасно знаем, что ни один из подписанных документом между этими двумя людьми никогда окончательно не выполнялся. Понятно, что эти два человека боятся третьей стороны в лице премьер-министра», - сказал он.