Тигипко считает, что экономике необходима срочная реформа НДС

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО раскритиковал утвержденную Кабинетом министров концепцию налоговой реформы на 2010-2018 годы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО по поводу концепции налоговой реформы на 2010-2018 гг., которой предусмотрены, среди прочего, введение акцизов на газ и электроэнергию, налога на недвижимость, более жестких условий для работающих на едином налоге, повышение ставок налогообложения доходов физических лиц.

«Разумные правительства во время кризиса пытаются стимулировать производство, снижать налоги, создавать комфортные условия для легальной деятельности бизнеса. У нас – все точно наоборот», - констатировал С.ТИГИПКО.

Кроме того, он считает, что экономика Украины нуждается в срочном реформировании налога на добавленную стоимость.

«Это самая болезненная проблема: де-факто НДС преобразован на налог с оборота по ставке в 20%. Возмещение НДС добросовестным налогоплательщикам должно осуществляться автоматически. А упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса не свертывать нужно, как это предусмотрено Кабмином, а либерализировать», - считает кандидат в Президенты.

По его убеждению, «борьба с безработицей и создание рабочих мест – важнее, чем временные фискальные интересы. Мы должны помнить, что Украина имеет недозволенно узкий сегмент малого бизнеса – это главный резерв для быстрого восстановления экономики. Налоговая реформа должна создать для малого предпринимательства оптимальные условия».