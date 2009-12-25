Тимошенко будет судиться с ЦИКом за вынесенное ей предупреждение

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обжалует решение Центральной избирательной комиссии о вынесении ей предупреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам уполномоченный представитель кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО с правом совещательного голоса в ЦИК Владимир ПИЛИПЕНКО.

«Считаем, что оно (предупреждение – УНИАН) не основывается на нормах закона, а является политическим действием», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что иск об отмене решения ЦИК был подан сегодня в Киевский апелляционный административный суд. Мотивацией для иска является то, что во время осуществления кандидатом в Президенты Украины Ю.ТИМОШЕНКО предвыборной агитации, «на что она имеет полное право, никаких норм о выборах нарушено не было».

«Это наша основная позиция», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря ЦИК объявила Ю.ТИМОШЕНКО предупреждение за привлечение к избирательной агитации подчиненных, служебный транспорт и другие ресурсы.

Центризбирком признал действия кандидата в Президенты, премьера Ю.ТИМОШЕНКО по ведению предвыборной агитации во время рабочей поездки в Чернигов 17 декабря неправомерными.

Предупреждение было вынесено по жалобе кандидата в Президенты Василия ПРОТЫВСИХ, в которой он отметил, что поездка Ю.ТИМОШЕНКО была официальной и исключала проведение предвыборной агитации. Но, по его словам, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО встречалась с избирателями и вела агитацию против кандидата в Президенты В.ПРОТЫВСИХ.