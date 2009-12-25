Ставнийчук: оснований для роспуска парламента хватает

Сегодня хватает оснований для роспуска парламента. Об этом представитель Президента в Центральной избирательной комиссии и Конституционном суде Марина Ставнийчук заявила в интервью «Комсомольской правде в Украине».

«Президент-патриот никогда не согласится с такой работой парламента», - цитирует фрагменты интервью официальный сайт кандидата в президенты.

Ставнийчук заметила: «Нужно говорить честно: коалиции депутатских фракций с 226 голосами в раде на протяжении последнего года нет. При наличии воли президента для досрочного прекращения полномочий парламента - конституционный механизм роспуска парламента существует», - отметила Ставнийчук.

Также она обратила внимание, что страна заканчивает 2009 год без отчета по выполнению бюджета в этом году, без принятого бюджета на следующий год. «Все это повод для стимулирования президента воспользоваться конституционным механизмом досрочного прекращения полномочий парламента», - прибавила представитель Президента.

«Раду можно переформатировать вне конституционного поля путем политических манипуляций. Но я уверена, что президенту нужно начинать свой новый срок не со лжи, а сформировать коалиционное большинство и правительство лишь в конституционном порядке», - говорит Ставнийчук.

«В этом случае, конечно, речь идет о досрочном роспуске парламента. Ведь депутатов от Партии регионов или БЮТ избирали только потому, что они стояли на диаметрально противоположных позициях. И если теперь часть той или другой фракции присоединится к другой фракции, то понятно, что это обман избирателя», - подытожила представитель СП