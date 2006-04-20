Дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, смогут бесплатно посетить зоопарк

23 апреля дети, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, смогут бесплатно посетить Киевский зоопарк (просп. Победы, 32).

Об этом сообщается в информации пресс-службы столичной горгосадминистрации о мероприятиях к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно плану в столице пройдет ряд мероприятий, посвященных этой дате. Предусмотрено, что дети-инвалиды и дети-сироты, которые относятся к категории пострадавших от аварии, получат от власти города материальную помощь, а также кондитерские наборы и поливитамины. Материальную помощь получат также лица, которые стали инвалидами в результате Чернобыльской катастрофы, семьи погибших, жены (мужья) умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля, согласно утвержденной программе, с 00.55 до 01.26 на проспекте Мира, 16 состоится возложение цветов к Мемориальному кургану героев Чернобыля возле церкви Св. Архангела Михаила УПЦ МП и поминальный молебен с участием руководства города Киева. В 10.00 к Мемориалу и памятному знаку „Воинам Чернобыля” цветы возложат государственные и столичные должностные лица. В 12.00 на перекрестке просп. Победы и ул. Чернобыльской вблизи памятника „Жертвам Чернобыльской катастрофы” пройдет митинг-реквием.

В этот же день в Центральной библиотеке им. Т.Г.Шевченко для детей города пройдут Час памяти „Мужество и боль Чернобыля” и музыкальный реквием „Скорбная свеча памяти святой”. В городской специализированной молодежной библиотеке „Молодая гвардия” пройдет книжная выставка „Горячий цветок апреля – чернобыльская горькая трава”.

В сообщении также отмечается, что на протяжении апреля в публичной библиотеке им. Л.Украинки проходит книжная выставка „Горчит чернобыльская трава-полынь”, а в Национальном союзе художников Украины - выставка художественно-документальных фотографий, сделанных в городах Чернобыль, Припять и других населенных пунктах 30-километровой зоны.

22-26 апреля на базе ФК „Троещина” пройдет VIII международный турнир по футболу „Колокола Чернобыля” среди детей 1993-1994 годов рождения.

В марте-апреле в кинотеатрах города также будут проходить тематические кинопоказы: хроникально-документальный фильм „Колокол Чернобыля” и фильм режиссера Владимира Шевченко „От Кулинды до Чернобыля”.