Ющенко определил координаты существования для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в который раз подчеркивает исключительную важность утверждения и развития свободы слова как необходимой составной построения демократического общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время посещения Национальной телекомпании Украины. В.ЮЩЕНКО ознакомился с работой и новым современным оборудованием Студии новостей НТКУ и пообщался с журналистами, которые там работают.

Глава государства выразил убеждение, что именно через свободных журналистов, делающих честные, объективные и незаангажированные новости, общество имеет возможность формировать для себя полноценную картину жизни в стране и мире. «Через вас, через возможности современного оборудования и технологий... формируется, передается, доходит к слушателю, зрителю самое святое, что есть в каждом обществе – свобода в самом широком смысле слова, начиная от свободы слова», – сказал Президент.

Он отметил существенные достижения Украины в утверждении свободы слова на протяжении последних четырех лет и сформированную благодаря ней большую толерантность в обществе. «Мы изменились. Через вас, через свободу слова мы больше почувствовали, что мы – украинцы, что нас больше объединяет, чем разъединяет. У нас могут быть отличия, но у нас нет противоречий. Мы одна нация, один народ», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил убеждение, что демократия в Украине и, в частности, свобода слова, должны и в дальнейшем развиваться и восприниматься гражданами еще серьезнее. «Я не вижу других координат существования для Украины, нашей нации, чем координаты демократии», – сказал он.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что речь идет о ценностях, которые необходимо утверждать ежедневно. «То, что мы прошли за последние годы, то, что мы изменили общество, – это то зерно, которое будет давать свои всходы много лет и будет менять наше становление, наше государство и нацию», – уверен глава государства.

Президент Украины поздравил журналистов с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками. «Хотел, чтобы каждому это время надежд принесло реализацию самого сокровенного, чтобы мы никогда не были розчарованими ни в мире, в котором живем, ни в свободе, ни в своих близких», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также вручил работникам НТКУ благодарности Президента Украины.