Янукович заявляет, что защитить победу ему поможет «антимайдан»
Запомнят надолго?
Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Партия регионов сможет защитить его победу на президентских выборах с помощью программы «антимайдан».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире Луганского телевидения в рамках своей рабочей поездки в этот регион.
Отвечая на вопрос жителей Луганской области, беспокоит ли Партию регионов возможность возникновения второго Майдана, как это было во время выборов Президента в 2004-2005 годах, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Майданнас не пугает, у нас есть своя программа - «антимайдан».
Он объяснил, что в случае необходимости Партия регионов имеет возможность призвать людей в Киев из всех регионов Украины, чтобы защитить результаты волеизъявления граждан.
«И сделаем им такой Майдан, который они запомнят надолго», - сказал кандидат в Президенты.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, он не допустит, чтобы у его избирателей забрали победу.
«Мы будем отвечать достойно», - подчеркнул он.