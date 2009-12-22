Нарытый нардепами компромат на Интер нельзя показывать даже Раде?

Собранные Временной следственной комиссией “по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата Украины IV созыва И. Плужникова и завладения неизвестными лицами акциями телекомпании Интер” материалы нельзя оглашать даже на заседании Верховной Рады. Потому что это может повлечь “политическое давление на деятельность телеканала «Интер» и ограничение свободы слова в Украине”. К такому выводу пришли бютовцы Андрей Портнов и Валерий Писаренко.

Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о прекращении деятельности ВСК по Интеру и передаче собранных ею материалов “в правоохранительные и другие органы государственной власти для дальнейшего расследования и принятия соответствующих мер реагирования” без рассмотрения материалов в сессионном зале.

В объяснительной записке к проекту постановления авторы указывают, что “предание огласке выводов Временной следственной комиссии в условиях подготовки к началу президентской кампании может привести к давлению на свободу слова, а также к использованию установленных комиссией обстоятельств и фактов для противоправного влияния на руководство и журналистов телеканала «Интер» с целью формирования его информационной политики в направлении решения отдельными политическими силами своих задач”.