Литвин: отсутствие выбора - главная предпосылка революций

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что визит президента Европарламента Ежи БУЗЕКА придаст новое качество отношениям между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он заявил сегодня во время встречи с Е.БУЗЕКОМ в Киеве.

В.ЛИТВИН отметил, что этот визит является подтверждением того, что президент Европарламента и Европейский Союз в целом уверены в очевидном - Украина будет и в дальнейшем развиваться в демократическом направлении. В то же время, по его словам, ЕС может помогать Украине настолько, насколько она сама «будет выполнять свое домашнее задание».

В свою очередь президент Европарламента заверил, что Украина является стратегическим партнером Европейского Союза.

«Отношения с Украиной являются ключевыми и стратегическими для Евросоюза», - сказал Е.БУЗЕК, отметив, что его визит в нашу страну является одним из первых после вступления в должность президента Европарламента.

В.ЛИТВИН и Е.БУЗЕК высказались за необходимость дальнейшего развития парламентской составной сотрудничества между Украиной и Евросоюзом на всех уровнях, в частности, на уровне комитетов и в рамках EURONEST. Во время встречи стороны обсудили политико-экономическую ситуацию в Украине, которую В.ЛИТВИН охарактеризовал как «стабильную в своей сложности, и эта сложность обозначена политической кампанией».

Е.БУЗЕК сообщил, что в Украину прибудет миссия Европарламента по наблюдению за президентскими выборами. В свою очередь председатель ВР заметил, что Украина приветствует миссию наблюдателей, активно с ними будет сотрудничать, чтобы они выступали «в роли демократического сдерживающего предохранителя».

Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул необходимость неуклонного выполнения законов во время избирательной кампании, отметив, что он не поддерживает идею подписания разного рода соглашений и меморандумов. «Нужно просто выполнять законы, - сказал он. - Нынешние выборы имеют для Украины значение больше, чем просто проявление демократической процедуры». По мнению В.ЛИТВИНА, какие-либо экономические и финансовые трудности можно преодолеть при одном условии, если люди будут иметь право выбора, и их выбор не будет поддаваться ревизии. «Отсутствие выбора - главная предпосылка любых революций», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР также ознакомил Е.БУЗЕКА с ситуацией, сложившейся с внесением изменений в законодательство о выборах главы государства, не исключив, что это вопрос «встанет после первого тура».

В свою очередь президент Европарламента отметил, что «Европейский Союз не поддерживает ни одного кандидата, но чрезвычайно заинтересован в свободных, честных и прозрачных выборах». Е.БУЗЕК также отметил важность осуществления системных экономических реформ в Украине, достижения «политического баланса», и высказался за расширение сотрудничества в сфере энергетической безопасности.

Председатель Верховной Рады поблагодарил Е.БУЗЕКА за официальный визит в Украину, отметив, что это является «проявлением уважения, поддержки и солидарности с украинским народом».