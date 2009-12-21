Активисты Протывсиха привлекают к агитации памятники

Во многих областных центрах Украины проходит акция молодежного движения «Против всех!» в поддержку кандидата в президенты Василия ПРОТЫВСИХА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата, активисты надевают шарфики с надписью “Против всех!” на памятники (фото смотрите здесь protyv.com/album-8/). За последние дни, по данным пресс-службы, во Львове, Черкассах, Ужгороде, Луганске, Ялте, Николаеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах такие шарфики были надеты на две сотни памятников.

По словам активиста молодежного движения Тараса ПАНЧИЯ, своей акцией сторонники кандидата напоминают “всем власть предержащим, что им остались буквально считаны дни».