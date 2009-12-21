Литвин знает, как вернуть доверие людей к власти

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высказывается за формирование в Украине нового руководства, чтобы вернуть доверие людей к власти.

Об этом он сказал в Харькове во время общения с преподавателями и курсантами Харьковского национального университета внутренних дел и представителями Академии правовых наук, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Он отметил, что “люди утратили доверие к власти”. “Для того, чтобы его вернуть, необходимо сформировать новое, моральное руководство. Каждого министра необходимо назначать публично, и не по политическому принципу, а по опыту, профессионализму и поддержке общества”, - добавил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что «законы должны выполняться, а не подгоняться под политический момент, особенно это касается Конституции».

“Необходимо понять, что страна должна жить по праву, на основе правовых свобод, и понять, что вся украинская власть должна вернуться в правовое поле”, - добавил председатель ВР. По его словам, “люди должны заставить власть это сделать во время президентских выборов».

В.ЛИТВИН по случаю Дня милиции наградил лучших преподавателей и научных работников грамотами.

Ученый Совет Харьковского национального университета внутренних дел принял решение о присвоении В.ЛИТВИНУ звания почетного доктора. В ответ В.ЛИТВИН обязался прочитать курс лекций.