Рябоконь: отказ от теледебатов направлен против избирателей

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ заявляет, что отказ от теледебатов направлен против избирателей.

В комментарии УНИАН он отметил, что ситуация с отказом от участия в теледебатах целого ряда кандидатов в президенты еще раз убедительно показала, насколько украинская общественно-политическая реальность далека от общепринятых образцов политического плюрализма.

«Открытая политика всегда означает честную конкуренцию, - говорит О.РЯБОКОНЬ. - Однако в Украине «первые лица» государства и ставленники крупного капитала занимают в информационном, прежде всего, телевизионном пространстве особое положение. Это положение определяется не их собственными талантами или достижениями, а государственным статусом и финансовыми возможностями».

По словам кандидата, «на протяжении всей президентской кампании этими двумя группами кандидатов была проведена тотальная «зачистка» украинского медиапространства не только от конкурентов, но даже от намеков на честную конкуренцию».

О.РЯБОКОНЬ считает, что отказ группы кандидатов в президенты от участия в теледебатах «свидетельствует об их заинтересованности в сохранении комфортной для них атмосферы политиканства, подковерных интриг и манипуляций мнением избирателей».

В связи с этим он отметил, что отказ от теледебатов на завершающей стадии избирательной кампании «направлен не против конкурентов, а против избирателей. Поскольку лишает граждан возможности сравнить взгляды кандидатов в отношении перспектив развития страны».

В то же время, штаб О.РЯБОКОНЯ заявляет о готовности к открытым, честным дебатам, в ходе которых кандидат представит гражданам свой план кардинального изменения ситуации в стране, а также конкретные шаги по его осуществлению.

Как сообщал УНИАН, кандидаты в Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО, Владимир ЛИТВИН и Арсений ЯЦЕНЮК отказались от участия в теледебатах накануне первого тура президентских выборов. Таким образом, из 18 кандидатов в дебатах примут участие 13. Центральная избирательная комиссия определила шесть пар кандидатов в Президенты Украины для участия в телевизионных дебатах за государственные средства. Еще один из кандидатов примет участие в теледебатах без пары.