Литвин хочет выселить налоговиков из детских садиков

Кандидат в Президенты, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за проведение инвентаризации в Украине детских садов, чтобы возродить то их количество, которое функционировало раньше.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня во время пребывания в детском саду номер 1 города Малин Житомирской области.

«В стране нужно произвести инвентаризацию детских садов. Огромная часть дошкольных учреждений сегодня захвачена или приватизирована коммерческими фирмами, следовательно, возможность их посещать имеют лишь 50% украинских малышей», - констатировал В.ЛИТВИН.

По его словам, перепрофилирование детских учреждений раньше оправдывали отсутствием в них детей, но это не отвечает действительности. «Сегодня в детские сады очередь занимают еще из роддома. В частности, в Малине до 2012 года уже стоит очередь», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что на сегодня необходимо составить полный реестр всех детских учреждений, которые были раньше, посмотреть каким образом их помещения используются сейчас и в случае потребности возобновить их функционирование. «Моя первоочередная задача – вернуть детям помещения, которые были отданы налоговым инспекциям и частным структурам», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что финансирование дошкольных и образовательных заведений должно быть приоритетом государственного бюджета. «Современные дети живут в информационном обществе, в котором знание информатики не менее важно, чем обучение грамоте», – убежден В.ЛИТВИН.