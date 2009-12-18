Тимошенко: Украине нужно выбрать одну из двух форм

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что решение об избрании президентской или парламентской формы правления в государстве должно приниматься с участием общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на международном симпозиуме «Украина в 2010-2020 годах».

«Народные депутаты фракций, партий, как правило, сегодня публично или непублично выступают против президентской формы правления, и здесь есть достаточно серьезное противоречие. Но мне кажется, что выход нужно искать, безусловно, через обращение к людям, потому что есть еще ментальное, психологическое восприятие людьми той или иной формы правления в обществе, и это нельзя сбрасывать со счетов, потому что тогда политики будут действовать вопреки ожиданиям народа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер отметила, что одинаково относится как к парламентской, так и к президентской форме правления. Однако, по ее словам, в то время, как в парламенте можно будет найти конституционную поддержку для перехода на парламентскую форму правления, более 90% граждан высказываются за переход к сильной президентской власти.

«Украине нужно выбрать одну из двух форм и не делать неестественные смеси, которые не дают эффективной модели правления. Я думаю, главное – определиться, как выбрать ту или другую модель», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым в первую очередь осуществить реформу правосудия. «Если мы не сделаем эту реформу, то все другие реформы будут или половинчатыми, или вообще невозможными. Это мое глубокое убеждение», - добавила она.