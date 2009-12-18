Янукович провел телемост с Донецком
"Игры власти между собой всем надоели"
Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что местные бюджеты недополучили из центра более 20 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве во время телевизионного моста с Донецком.
Он констатировал, что на сегодняшний день местные бюджеты недополучили финансирование в размере более 20 млрд. грн., при этом в последнее время Государственное казначейство задерживает все платежи.
«Чья в этом вина? Они играют в этот «пинг-понг» между собой, рассказывая, кто из них больше виноват. А страна смотрит на это представление», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что главной особенностью действующей власти является безответственность, непрофессионализм и привычка искать причины и никогда не отвечать за последствия.
«Это правительство ТИМОШЕНКО является одним из самых слабых и непрофессиональных за все годы независимости Украины», - убежден лидер Партии регионов.
Кроме того, он отметил, что украинский народ уже давно устал от постоянной игры в «пинг-понг» нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
«Когда действующая власть разыгрывает эти игры между собой – это представление уже всем поднадоело в этой стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, обычные украинцы ожидают от настоящей власти другого отношения к своим обязанностям.
«И Президент, и премьер-министр вместе несут сегодня ответственность за то, что регионы не имеют возможности качественно выполнять свои обязанности. В этом виновна власть», - заявил лидер Партии регионов.