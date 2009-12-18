Янукович провел телемост с Донецком

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что местные бюджеты недополучили из центра более 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве во время телевизионного моста с Донецком.

Он констатировал, что на сегодняшний день местные бюджеты недополучили финансирование в размере более 20 млрд. грн., при этом в последнее время Государственное казначейство задерживает все платежи.

«Чья в этом вина? Они играют в этот «пинг-понг» между собой, рассказывая, кто из них больше виноват. А страна смотрит на это представление», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что главной особенностью действующей власти является безответственность, непрофессионализм и привычка искать причины и никогда не отвечать за последствия.

«Это правительство ТИМОШЕНКО является одним из самых слабых и непрофессиональных за все годы независимости Украины», - убежден лидер Партии регионов.

Кроме того, он отметил, что украинский народ уже давно устал от постоянной игры в «пинг-понг» нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Когда действующая власть разыгрывает эти игры между собой – это представление уже всем поднадоело в этой стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, обычные украинцы ожидают от настоящей власти другого отношения к своим обязанностям.

«И Президент, и премьер-министр вместе несут сегодня ответственность за то, что регионы не имеют возможности качественно выполнять свои обязанности. В этом виновна власть», - заявил лидер Партии регионов.