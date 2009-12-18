Азаров: премьер сознательно срывает выборы

Народный депутат от Партии регионов, министр финансов в оппозиционном правительстве Николай АЗАРОВ заявляет, что нежелание правительства Украины рассматривать и принимать бюджет на 2010 год свидетельствует о намерении сорвать избирательный процесс.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Мне кажется, что ТИМОШЕНКО делает все, чтобы сорвать через отсутствие финансирования Центральной избирательной комиссии выборы», - подчеркнул он.

По мнению Н.АЗАРОВА, не финансируя ЦИК, премьер-министр сознательно срывает печатание бюллетеней по выборам Президента Украины, а также организацию избирательного процесса.