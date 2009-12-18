Тигипко выиграл суд у ЦИК

Киевский апелляционный административный суд сегодня удовлетворил иск доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО Александры ПАВЛЕНКО к Центральной избирательной комиссии в отношении назначения его представителя на должность главы избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

По словам А.ПАВЛЕНКО, в соответствии с постановлением ЦИК от 27 ноября 2009 года, в территориальном избирательном округе № 127 во Львовской области С.ТИГИПКО получил квоту на назначение главы соответствующей окружной избирательной комиссии.

«Однако, впоследствии, пытаясь воспользоваться своим законным правом на замену кандидатуры члена окружной избирательной комиссии, С.ТИГИПКО из официального сайта ЦИК узнал, что должность главы указанной выше окружной избирательной комиссии занял человек, являющийся кандидатурой, внесенной по предоставлению другого кандидата в президенты, а именно Юлии ТИМОШЕНКО. Это и побудило обратиться в Киевский апелляционный административный суд с иском о признании действий ЦИК противоправными», – отметила А.ПАВЛЕНКО.

Суд признал незаконными действия ЦИК и обязал ее на ближайшем заседании назначить на должность главы окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №127 кандидатуру, предложенную С.ТИГИПКО.

*** В соответствии с действующим законодательством, все кандидаты на пост Президента Украины должны иметь равные права. Принцип равенства при осуществлении избирательного процесса также заключается в том, что должности голов ОИК для каждого из кандидатов на пост Президента должны распределяться пропорционально. Поэтому в аналогичных спорах по нарушению со стороны ЦИК принципов равенства и пропорциональности представления кандидатов на пост Президента Украины в руководящих должностях в избирательных комиссиях уже высказывал свою позицию и Высший административный суд Украины, который в соответствующих судебных решениях также отметил, что нарушение данных принципов является недопустимым.