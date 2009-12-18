Яценюк: в мире больше нет единого гегемона

Глобальный финансовый кризис стал тем окончательным импульсом, который заставил мировое сообщество иначе взглянуть на положение вещей во многих сферах своего существования. Однако для выхода из кризиса нужны реальные шаги и внедрение новой системы взаимодействия. Об этом говорили международные эксперты, известные политики и ведущие экономисты в четверг во время работы Международной конференции «Мировой кризис: последствия безопасности и вызовы для более широкой Европы», которую организовал Фонд «Open Ukraine».

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, открывая конференцию, лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Украины, основатель Фонда «Open Ukraine» Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что «мировой кризис указал только на одно - в мире больше нет единого гегемона. Однако появляются новые центры влияния. И или Европа, в том числе страны-члены ЕС и страны не члены объединятся, чтобы Европейский континент сформировал мощный центр влияния, или мы опять будем «пасти задних». Раньше это была Америка, еще лет десять и это будет Китай. Сейчас события в мире развиваются очень динамично. Это шанс, чтобы мы вырвались вперед. Мы – как объединенная Европа».

Во время форума отмечалось, что глобальный кризис изменил акценты не только в геополитической или финансовой среде. Он коснулся и принципов существования многих международных организаций. В частности, руководитель секции отдела публичной дипломатии Штаб-квартиры НАТО Мишель ДЮРЕ отметил изменения, происходящие в НАТО: «Природа принципов взаимодействия НАТО с другими структурами изменяется. На данный момент мы имеем много подходов к пониманию безопасности, демократии, культур обществ. С другой стороны, существует много общих проблем и угроз безопасности. Нахождение консенсуса между этим пониманием, решением общих проблем и предупреждение угроз и является новым методом взаимодействия”. По словам М.ДЮРЕ, “сегодня существует много международных организаций, НАТО не стремится руководить ими, а ищет широкие подходы к сотрудничеству. Каждая международная организация должна найти свою нишу, тогда станет возможным работать совместно для улаживания кризиса».

Благодаря преодолению трудностей всегда появляется что-то новое и прогрессивное. «Этот кризис дал нам виденье реальной объективности. Благодаря кризису страны мира имеют шанс для перемен, осуществления реформ и возможность стать сильнее», - подчеркнул старший советник политического департамента Генерального секретариата Совета Европейского Союза Пиркка ТАПИОЛА.

Как сообщили УНИАН в Фонде «Open Ukraine», на мероприятии присутствовали представители Европейского Союза, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, ОЧЭС, ЕБРР, посольств, государственных и общественных организаций, научно-исследовательских институтов более двадцати стран мира.

Международная конференция состоялась в рамках Киевского форума безопасности, который ежегодно проводит Фонд «Open Ukraine», при содействии Королевского института международных отношений «Четем Хаус» (Лондон), Европейского политического центра (Брюссель) и Регионального представительства Фонда Фридриха Эберта в Беларуси и Украине. Финансовая поддержка была оказана Черноморским трастом регионального сотрудничества Фонда Маршалла и Программой «Польская помощь».