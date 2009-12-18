Охранник Януковича перешел к Тимошенко

Охранники, которые работают с премьер-министром, поддерживают и разделяют ее политические взгляды. Об этом заявил начальник личной охраны Юлии ТИМОШЕНКО Александр Б-КО.

Об особенностях 12-летней работы с Ю.Тимошенко майор рассказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» опубликованном сегодня.

«Мы видим, как она работает, как воюет, как переживает. Конечно, это передается нам», - подчеркнул он.

«У нас есть, кстати, человек в охране, который перешел к нам на работу из-за идеологических убеждений, раньше он работал с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - рассказал главный охранник Ю.ТИМОШЕНКО.