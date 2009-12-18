Ющенко не стыдно за четыре года его президентства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что ему не стыдно за четыре года пребывания на посту главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения со студентами и преподавателями Винницкого национального аграрного университета.

Среди своих достижений В.ЮЩЕНКО назвал внедрение свободы слова и демократии в Украине, ощутимое продвижение на пути евроатлантической интеграции, а также самые высокие темпы роста ВВП за последние 18 лет.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз призвал не посыпать «голову пеплом» и не говорить о том, что в стране все плохо.

Он отметил, что в первые четыре года его президентства активно развивалась экономика, существенно выросли банковские вклады населения.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил: «Возле меня не стояли те политики, которые могли бы сделать лучше».

Говоря о последнем годе, В.ЮЩЕНКО отметил, что для возвращения темпов развития, которые еще были в августе текущего года, понадобится несколько лет. При этом он возложил ответственность за это на премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Это не “Украинский прорыв” (программа правительства Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН), это украинский нарыв. Это политика импровизации», - отметил В.ЮЩЕНКО.