В Днепропетровской области ограбили избирательный штаб Тимошенко
15:28, 18 декабря 2009Политика
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Не охранялся...
Вчера в райцентре Пятихатки Днепропетровской области неизвестный ограбил избирательный штаб кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.
Неизвестный злоумышленник, сломав металлическую ставню и выбив окно, проник в помещение штаба и похитил компьютерную технику - 4 монитора, 4 системных блока и 4 принтера. Размер убытков устанавливается.
Следственным отделом Пятихатского райотдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
По данным ЦОС, избирательный штаб охраной не обеспечен.
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