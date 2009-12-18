В Днепропетровской области ограбили избирательный штаб Тимошенко

Вчера в райцентре Пятихатки Днепропетровской области неизвестный ограбил избирательный штаб кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Неизвестный злоумышленник, сломав металлическую ставню и выбив окно, проник в помещение штаба и похитил компьютерную технику - 4 монитора, 4 системных блока и 4 принтера. Размер убытков устанавливается.

Следственным отделом Пятихатского райотдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

По данным ЦОС, избирательный штаб охраной не обеспечен.