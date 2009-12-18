Из партии Юшенко вышли четыре нардепа

Народные депутаты Вячеслав КИРИЛЕНКО, Ксения ЛЯПИНА, а также еще двое депутатов заявили о выходе из рядов партии „Наша Украина” и вступлении в партию „За Украину!”. Также о выходе из партии и вступлении в партию „За Украину!” заявили еще двух нардепов-руховцы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении народных депутатов.

“Ситуация, которая сложилась в среде украинских демократических сил, требует решительных изменений. К сожалению, в нынешнем состоянии украинские патриотические партии утратили способность отвечать на вызовы, стоящие перед украинским народом. Мы не можем равнодушно наблюдать за таким положением, поскольку это означало бы беспомощное и бездеятельное ожидание антиукраинского реванша”, - отмечают депутаты.

“Поддерживая патриотическую позицию Президента ЮЩЕНКО”, они видят своим долгом расширение базы поддержки этой позиции.

По мнению депутатов, сейчас, как никогда, патриотическим силам необходимы современные и конкурентоспособные формы. “Поэтому украинцы должны получить возможность вместе создавать такое патриотическое объединение, которое не только декларирует правильные ценности, но и последовательно действует. Именно это обстоятельство зовет к жизни партию „За Украину!”, способную стать центром творения ответственной украинской политики”, - отмечают народные депутаты.

Они обещают приложить все усилия, чтобы патриотические силы получили новое дыхание и достойно несли флаг украинского дела.

Учитывая это, В.КИРИЛЕНКО, Владимир МОЙСИК, К.ЛЯПИНА и Олег ГУМЕНЮК заявили о выходе из партии „Наша Украина” и вступлении в партию „За Украину!”.

Они также призвали всех, кому не безразличны их идеи, стать в поддержку новой партии.

Кроме того, в заявлении сообщается, что по таким же мотивам о вступлении в партию „За Украину!” заявили народные депутаты Ярослав КЁНДЗЕР и Иван СТОЙКО, которые раньше возглавляли, соответственно, Львовскую и Тернопольскую областные организации Народного Руха Украины.

Также депутаты сообщили, что завтра, 19 декабря, состоится съезд политической партии «За Украину!». В работе съезда примут участие представители общественного движения «За Украину!».

Начало мероприятия - в 12.00. Место проведения: г. Киев, Днепровский спуск, 1, «Кристалл–хол».