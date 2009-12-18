СБУ приготовила оригинальный подарок детям

Сегодня в СБУ состоялась презентация детской страницы, разработанной для официального веб-сайта Службы безопасности Украины. На ней юные украинские граждане могут ознакомиться с деятельностью ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, на этой странице в доступной, интересной и хорошо проиллюстрированной форме детям рассказывается о деятельности СБУ, ее отдельных подразделений, об истории создания службы и пр.

В частности, с этой страницей сегодня в помещении СБУ ознакомились представители национальной скаутской организации «Пласт» в возрасте 12-14 лет.

Выступая перед ними, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отметил: «Для нас чрезвычайно важно, чтобы вы понимали, что всегда можете рассчитывать на защиту и поддержку от сотрудников службы. И если в будущем кто-то из вас захочет стать членом нашей команды, двери спецслужбы всегда открыты для патриотов своего государства».

Также во время посещения СБУ юные граждане ознакомились с экспозицией музея Службы.

В завершение экскурсии детям по случаю праздника Святого Николая были вручены подарки.

Как сообщает официальный сайт СБУ, в общем доступе "детская страничка" появится 21 декабря.