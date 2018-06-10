”Идет охота на волков, идет охота...”

Друзья Евгения Кушнарева, один из которых случайно подстрелил его из охотничьего оружия, должны были дружно подписаться о невыезде из Украины до окончания расследования дела о смерти депутата. Дело, возбужденное Изюмской межрайонной прокуратурой, сначала квалифицировало случившееся как неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 Криминального кодекса). Но позже было переквалифицировано в убийство, совершенное по неосторожности (ст. 119 КК).

Но это не все. Участники охоты, которые остались в живых, имеют шанс получить наказание и по другим статьям Уголовного кодекса – за незаконную охоту и использование запрещенного оружия.

Официальные и неофициальные версии дела Браконьер на Харьковщине – привычная вещь Без лишних объяснений понятно, что Кушнарев и компания занимались браконьером, считает директор Киевского экологическо-культурного центра Владимир Борейко.

Эколог ссылается на приказ Государственного комитета лесного хозяйства

(Приказ № 99 от 19.04.2006, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 апреля в 2006 г. за N 470/12344 “О проведении охоты на диких парнокопытных и пушных животных в охотничий сезон 2006/2007 года”), в котором четко сказано: “Установить такие сроки охоты: коллективной и облавной - на диких парнокопытных животных с 21 октября 2006 года до 1 января 2007 года.”

Следовательно, охота на кабана, косулю, лося и оленя завершилась почти три недели тому назад. На зайца сейчас можно охотиться лишь в субботу-воскресенье. Можно отстреливать лис и волков, но для этого необходимо присутствие егеря и разрешение на отстрел хищников. По непроверенной информации, Изюмское лесохозяйство, на территории которого якобы происходила охота (Кушнарев и друзья, говорят, шли на кабана, но увидели волка, которого и пытались подстрелить) разрешений на отстрел не давало. Версия об использовании нарезного карабина дает основания считать, что охотились именно на кабанов, а не на волка. Теперь до руководства Изюмского охотничьего хозяйства не дозвониться. Поговаривают, там сейчас пытаются задним числом оформить все необходимые документы на случай, если спросят, на основании каких разрешений и лицензий охотники отправились на охоту по окончании охотничьего сезона. А спросят лесохозяйственников об этом обязательно. Но возможно, это произойдет скорее для проформы, чтобы те “корочку” в телекамеру ткнули: “смотрите, все законно”.

С другой стороны, органы власти – в первую очередь милиция - пытаются не нагнетать ситуацию. Дело о браконьере пока не возбуждено. И вряд ли будет, предполагает руководитель департамента общественных связей МВД Константин Стогний. Поскольку, говорит он “проходила информация, что охота осуществлялась на территории угодья, которое принадлежит одному из членов этой (охотничьей) группы”. И это, вроде бы, позволяет отстреливать зверя без лишних разрешений. “Вам, чтобы зарезать кабана на своем дворе, не нужно же за разрешением идти...”

Однако егерь Белоцерковского охотниче-рыбацкого хозяйства Владимир Розумнюк утверждает, что любой отстрел животных – будь то в государственных, или частных охотничьих угодьях, должен проводиться в соответствии с нормативными документами, в данном случае – с упомянутым выше приказом Госкомлесхоза. Следовательно, охотничий сезон ограничен одними сроками для всех. И их нарушение приравнивается к браконьеру. В случае отстрела волков в частном угодье, компанию должны были сопровождать владелец этого угодья и – обязательно – егерь.

Совсем не удивляет, что незаконные вылазки любителей пострелять по живым мишеням случаются достаточно часто. Когда автор лично пытался узнать в нескольких охотничьих хозяйствах, сколько же стоит отдых в их угодьях (охотничьи хозяйства продают не только разрешения на отстрел определенного зверя, но и все услуги для такого отдыха в комплексе), лесничие преимущественно отмалчивались. Потому что постоянных тарифов не существует, все зависит от уровня “клиентов”. Большая часть из которых – местные руководители, их друзья-бизнесмены, гости из столицы и тому подобное. Это – не считая “мелких” охотников-нарушителей, которые “гуляют” с меньшим размахом.

Харьковская Экологическая группа “Печенеги” и Украинская коалиция "За дикую природу" в набат били неоднократно. И склонностью к голословным утверждениям не страдали:

“ в 5. 02. 2005 г. между селами Сухая Каменка и Яремивка группа охотников, среди которых были сотрудники Изюмского райотдела милиции и егерь Придонецкого охотничьего гоподарства, без соответствующего разрешения отстреляли лису.

20. в 11. 2005 г. группа охотников, среди которых были мэр города Изюм Б.Т. Сидор, депутаты Изюмского райсовета В.В. Тертишный и О.С. Котелевский, представитель Придонецкого охотничьего хозяйства, охотились в 10 метрах от палаток, где находились люди.

24. в 12. 2005 г. группа охотников, в которую входил уже названный мэр Изюма, депутаты районного и областного советов, охотились между селами Яремовка и Сухая Каменка, где охота на тот момент была запрещена.”

Об этих и других фактах экологическая группа сообщила в управление лесного хозяйства, охраны окружающей среды, прокуратуру и милицию. Ответственность была символической и выборочной. Теперь бесконтрольность охот в Изюмском районе Харьковской области привела к смерти человека, подытоживают экологи.

Не удивительно и то, что при такой расхлябанности местных лесничих ранение депутата – не первый случай. Удивляет наоборот, что ранее никого не ранили насмерть. Скажем, несколько лет назад один из милиционеров – больших охотников до незаконной охоты, был ранен дробью в ягодицу. Но тот отделался довольно легко – несколькими лишними дырами в пятой точке. Местные – жители Изюма - говорят, что он был изрядно под хмельком.

А уже упомянутый Киевский эколого-культурный центр составил “Черный список трофейных убийц”, фигуранты которого – представители бывшей и нынешней власти. Евгений Кушнарев туда не вошел – ему за количеством трофейных голов далеко до Леонида Кучмы или Игоря Бакая. Последний, кстати, этот список и возглавляет (приводим в соответствии с оригиналом):

1. Игорь Бакай, экс-руководитель Государственного управления делами АП. Организовал одно из первых в Украине частных элитных охотничьих хозяйств - Трахтемировское, стоимость недвижимости в котором около 2 млн. дол. Высшие чины, начиная с Кучмы, расстреливали автоматами с вышек полуприрученых кабанов и добивали их прикладами.

Имеет 40 охотничьих ружей общей стоимостью полмиллиона долларов.

2. Леонид Кучма. Организовывал в 2002-2003 гг. для Владимира Путина браконьерские охоты в Крымском заказнике. При его президентстве Украина покрылась сетью "царских охот", в спецсафари были преобразованы Крымский заповедник и Азово-сивашский национальный парк.

3. Александр Волков, бывший народный депутат. Имеет больше 30 охотничьих ружей общей стоимостью около 200 тыс. дол. Один из наиболее патологических убийц диких животных, не только украинских кабанов и оленей но и африканских - жирафов, носорогов, зебр... В целом убил 37 африканских животных.

4. Валерий Самоплавский, экс-депутат. Во время пребывания на должности министра лесного хозяйства в 90-х годах много сделал для развития в Украине "царских охот".

5. Леонид Кравчук, Экс-президент Украины. Защитник и пропагандист спортивной охоты.

6. Нестор Шуфрич, министр МЧС. Организатор одних из первых в Украине частных "спецсафари". Пытался превратить в дежурную частную "царскую охоту" Великодобрянский национальный зоологический заказник на Закарпатье.

7. Виктор Янукович, премьер-министр. Любитель трофейной охоты. 25 ноября 2006 года в белорусском национальном парке "Браславские озера" убил кабана.

На снимке можно узнать Игоря Бакая с женой, посла РФ в Украине Виктора Черномырдина и экс-губернатора Ровенской области Николая Сороку

Пулей, которая ранила Кушнарева, можно завалить слона После продолжительного муссирования версий, из какого же оружия был ранен Евгений Кушнарев – из карабина “Сайга” или “Benelli”, милиция остановилась на последнем. Константин Стогний подтвердил УНИАН, что орудием убийства Кушнарева был нарезной карабин “Benelli Argo”.

Карабин Бинелли, из которого по одной из версий и застрелили Кушнарева

Немало версий строилось и вокруг запрета на использование нарезного оружия для охоты. Однако заместитель начальника Управления охотничьего хозяйства Госкомлесхоза Николай Мироненко заявил однозначно: нарезные карабины можно использовать для отстрела и кабанов, и волков, а калибр патрона 7,62 – один из самых популярных.

Закон “Об охотничьем хозяйстве и охоте” предусматривает ограничение для такого оружия с указанными патронами лишь при охоте на пушных зверей – всех, кроме волка.

Председатель общества охотников и рыбаков Белоцерковского районного совета Украинского общества охотников и рыбалок Борис Чикало уточнил УНИАН: на охоте запрещено использование военного оружия, в том числе автоматического и полуавтоматического. За это предусмотрена административная ответственность. Следовательно, версия относительно вероятной ответственности харьковских охотников за незаконное использование оружия отпадает. Если только они не пользовались полуавтоматическими карабинами “Сайга”. А это уже – вопрос к следствию, который должен установить соответствующий факт.

Ружья и карабины “Сайга” - в зависимости от типа и модели - стоят от 2 до 6,5 тыс. грн., “Benelli” - 9 -24 тыс. грн. Об этом рассказал директор магазина оружия “Ибис” Анатолий Алексеенко:

“У нас есть кое-что в продаже из такого оружия, и для его покупки необходимо разрешение милиции. Относительно выбора калибра зарядов и толщины пули, все зависит от того, на какого зверя будете охотиться. Но есть патроны, которые подходят и для кабана, и для волка”.

Патроны для охоты на кабана чрезвычайно мощные, рассказал Борис Чикало. “Если в патроне пуля обычная, она кабана на бегу не остановит. Он пробежит еще метров 500, лишь тогда упадет мертвый“. Потому пули берут специальные или переделывают – чтобы придать им большую способность останавливать зверя, а не выходить навылет. Умельцы делают это самостоятельно: затупляют нос пули и просверливают там отверстие. Тогда пуля, ударившись в жертву, деформируется и как будто разваливается. Пули такого типу называются “экспансивными”, они пригодны лишь для охоты на большого зверя, поскольку мелких животных они просто разрывают. С такой пулей, которой был ранен депутат, можно и на медведя, и на слона ходить. Можно завалить слона хоть с первого выстрела, только это же уметь нужно.

Пока остаются вопросы – в том числе и к следователям - относительно того, какое оружие в действительности использовали горе-охотники и на какого зверя охотились. Потому что депутат от Партии регионов Сивкович в интервью российскому телеканалу заявил, что в день ранения Евгения Кушнарева никакой охоты не было. Мол, проходила лишь инспекция охотничьих угодий, и оружие, по словам депутата, было только у представителя охотничьего хозяйства, который был в компании Кушнарева и его друзей. Версию о том, как же запрещенный карабин попал в другие руки, Сивкович, очевидно, придумать не успел. Вряд ли кто-то узнал бы о таких нарушениях – кроме тех, кому нужно - если бы не несчастный случай. И вряд ли пришлось оправдываться. А теперь, ввиду широкой огласки, участникам охоты едва ли удастся избежать наказания по нескольким статьям. Так что, будем ожидать последствий.

Дмитрий Стаховский