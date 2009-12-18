Гриценко: время Ющенко, Тимошенко и Януковича проходит

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден: если главой государства станет Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ – Украину ожидают старые проблемы и новые выборы через год-два. Об этом он заявил во время встречи с общественностью в Житомире, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

“Если во втором туре победит Ю.ТИМОШЕНКО или В.ЯНУКОВИЧ, и кто-то из этих двоих станет Президентом, – нас ожидают старые проблемы и новые выборы через год или два”, - убежден А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, “в любом случае, время ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА заканчивается – выборы-2010 будут для них последними”.

“Их политические силы переживают не лучшие времена”, - констатировал А.ГРИЦЕНКО, и высказал прогноз, что после президентских выборов их ждут существенные изменения.

В то же время, по мнению кандидата в президенты, результаты по выборам-2010 предвидеть сегодня не может никто. “Ни прогнозы политологов, ни опросы социологов не отражают реальную картину того, что происходит в сознании украинцев”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

“Чем ближе к выборам, тем большее количество людей, которые не определились. Это те люди, которые сначала были намерены голосовать за определенного кандидата, но с каждым днем, наблюдая постоянные скандалы, драки, бессмысленные заявления, разочаровываются в своих избранниках и снова возвращаются в категорию тех, кто не определился. Как именно будут вести себя эти люди в последние несколько дней или даже в последние часы голосования, предвидеть никто не сможет”, - объяснил он.

Политик также отметил, что при таких обстоятельствах традиционные методы агитации и политических технологий не работают. “Поэтому одни кандидаты, которые в начале имели рейтинг 15%, после вложения десятков миллионов наблюдают не рост, а падение собственной поддержки. То же можно говорить и о том, что никакие концерты популярных артистов не добавляют желаемого рейтинга”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.