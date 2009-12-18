Убивать Тимошенко приезжал киллер из-за границы

Начальник личной охраны Юлии ТИМОШЕНКО Александр Б-КО называет действующего премьер-министра Украины «железной женщиной», которая не боится, невзирая на, по меньшей мере, 6-7 зафиксированных случаев серьезной угрозы ее жизни.

Об особенностях 12-летней работы с Ю.ТИМОШЕНКО майор рассказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», опубликованном сегодня.

По словам главного охранника Ю.ТИМОШЕНКО, за его практику работы с лидером БЮТ было, минимум, 6-7 серьезных случаев угрозы ее жизни. Майор рассказал о том, что охранники даже владели информацией о дате и времени возможного покушения на Ю.ТИМОШЕНКО со стороны киллера, прибывшего из-за границы. Наиболее напряженной ситуация, по его мнению, была во время Помаранчевой революции в 2004 году.

«Однажды я подошел и сказал: Юлия Владимировна, давайте будем осторожнее… А она мне ответила: Саша, посмотри на этот Майдан, посмотри на людей. Здесь ничего плохого случиться не может…», - рассказал офицер о своем разговоре с Ю.ТИМОШЕНКО 5-летней давности.

Также он рассказал, как однажды лидер БЮТ призналась, что устала бояться.

«Думаю, ей все-таки страшно, как любому нормальному человеку. Но при этом она все-таки не боится», - допустил Александр.