Ющенко сегодня - в Винницкой области
08:59, 18 декабря 2009Политика
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Глава государства посетит два детских дома
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Винницкую область.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в рамках рабочей поездки глава государства ознакомится с работой Винницкого государственного аграрного университета и пообщается со студентами и преподавательским коллективом заведения.
Мероприятие, которое начнется в 12.50, в прямом эфире будут транслировать НТКУ, НРКУ и Всемирная служба «УТР».
В Винницкой области глава государства также посетит два детских дома семейного типа.
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