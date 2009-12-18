Ющенко сегодня - в Винницкой области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Винницкую область.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в рамках рабочей поездки глава государства ознакомится с работой Винницкого государственного аграрного университета и пообщается со студентами и преподавательским коллективом заведения.

Мероприятие, которое начнется в 12.50, в прямом эфире будут транслировать НТКУ, НРКУ и Всемирная служба «УТР».

В Винницкой области глава государства также посетит два детских дома семейного типа.