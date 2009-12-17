Умер Иван Васильевич Сподаренко

Умер народный депутат от фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Иван СПОДАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

“Ушел из жизни Иван Васильевич СПОДАРЕНКО - украинский журналист и политик, член Союза писателей Украины, - говорится в сообщении. - Большой патриот, который всю свою жизнь верно служил украинской идее, сделал значительный вклад в перестройку журналистики нашей страны, всеми силами способствовал завоеванию независимости Украины и строительству Украинского государства”.

*** И.СПОДАРЕНКО родился 23 января 1931 в с. Стольное Менского района Черниговской области. В 1957 году закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности журналистика.

Свой творческий путь начал в черниговской газете «Шлях перемоги». Потом были газеты «Червоний прапор», «Радянська Волинь», «Зоря Полтавщини».

С ноября 1973 года - редактор, а позже - главный редактор газеты «Сільські вісті».

Народный депутат Украины 4-го и 5-го созыва от СПУ.

Народный депутат Украины 6-го созыва от блока «Наша Украина - Народная самооборона».

23 января 2006 года указом Президента Украины ему присовено звание Героя Украины.