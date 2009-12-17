Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

26,3% украинцев готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного компанией TNS.

Второе место занимает лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, за нее готовы проголосовать 18,6% избирателей.

Экс-председателя Национального банка Украины Сергея ТИГИПКО готовы поддержать 5,6% опрошенных, действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 4,2%, народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА – 4,1%, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – 3,1%, лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО – 2,3%, народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,2%, лидера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 1,1%. Все остальные кандидаты набирают меньше 1% поддержки избирателей.

Против всех собираются проголосовать 7,8% опрошенных, не собираются голосовать – 6,1%, не определились – 18,8%.

Опрос проводился с 7 по 14 декабря, опрошено 1200 респондентов, погрешность выборки не превышает 3%.