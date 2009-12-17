Янукович теперь будет ходить в вышиванке?

Сегодня на встрече с избирателями Львовской области в Национальном академическом украинском драматическом театре имени М.Заньковецкой председателю Партии регионов, кандидату в президенты Виктору ЯНУКОВИЧУ подарили вышитую сорочку с пожеланиями, чтобы она стала «оберегом ему как Президенту Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, вышиванку, выполненную, в бело-голубых тонах вышила и подарила В.ЯНУКОВИЧУ жительница Старосамборского района Львовской области Анна ДЮС.

«Дарю вам как мать своему сыну дарит сорочку-оберег. Вы остались двухлетним мальчиком без матери, и я, галичанка, дарю вам эту сорочку, чтобы она вас оберегала на жизненной дороге», - обращаясь к кандидату в президенты сказала женщина, которая приехала специально на встречу с ним во Львов из села за 120 километров.

Под скандирование зала: «Янукович!», растроганный лидер Партии регионов заверил, что будет хранить возле сердца этот дорогой ему подарок от галичан.

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